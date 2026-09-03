Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la Coppa Italia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la Coppa ItaliaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo giovedì 3 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Continuano i sedicesimi di finale di Coppa Italia: alle ore 18:00 c'è Palermo-Mantova ed alle 21:00 Cagliari-Verona. Si gioca anche in Saudi Ligue, Premiership e Liga. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE

18.00 Palermo-Mantova (Coppa Italia) - ITALIA 1

20.00 Al Diriyah-Al Qadsiah (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.45 Hibernian-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV

21.00 Cagliari-Verona (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Real Sociedad-Celta (Liga) - DAZN

21.00 Trento-Desenzano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 255) e NOW