Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la Coppa Italia
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In questo giovedì 3 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Continuano i sedicesimi di finale di Coppa Italia: alle ore 18:00 c'è Palermo-Mantova ed alle 21:00 Cagliari-Verona. Si gioca anche in Saudi Ligue, Premiership e Liga. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
18.00 Palermo-Mantova (Coppa Italia) - ITALIA 1
20.00 Al Diriyah-Al Qadsiah (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Hibernian-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV
21.00 Cagliari-Verona (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Real Sociedad-Celta (Liga) - DAZN
21.00 Trento-Desenzano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 255) e NOW
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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