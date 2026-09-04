Prima pagina Inter-Napoli, La Gazzetta dello Sport: "Le luci di San Siro. De Bruyne va al Max"

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Inter-Napoli si prende la prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che dedica ampio spazio al big match di San Siro. Il titolo scelto dal quotidiano è “Le luci di San Siro. De Bruyne va al Max”, con il riferimento alla sfida tra le due squadre e al duello in panchina. In evidenza anche Pio Esposito, protagonista in casa Inter e indicato tra i giocatori da seguire con particolare attenzione. Una gara che mette di fronte due formazioni attese al vertice e che promette spettacolo.

Milan, tra rinnovi e nuovi protagonisti

Spazio in prima pagina anche al Milan. Il quotidiano si concentra sui rinnovi di Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic, entrambi indirizzati verso il prolungamento del rapporto con il club rossonero.