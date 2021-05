Juventus, per fine 2021 pronta la serie Amazon: ma l'annata è quella no

Dopo l'annuncio di febbraio, Amazon ha anticipato l'approdo sulla propria piattaforma streaming di una docu-serie sulla stagione della Juventus. La serie Ciao! All or Nothing: Juventus approderà su Prime Video entro la fine del 2021. Per gli spettatori sarà un viaggio dietro le quinte del club durante quest'ultima stagione poco felice per i colori bianconeri. Le telecamere hanno avuto accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo.