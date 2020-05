KKN - Immobile-Napoli, operazione fantacalcio: Lotito rende l'affare impossibile

Il nome di Ciro Immobile è finito in orbita Napoli nelle ultime ore, anche se le difficoltà per una conclusione positiva della possibile operazione sembrano evidenti, Ne ha parlato anche Diego De Luca ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'attaccante verrebbe a Napoli per tutta una serie di ragioni, ritrovare l'amico Insigne e avere la maglia della sua città. Ma la Lazio rende l'affare impossibile, Lotito chiede una barca di soldi, quindi Immobile a Napoli è fantacalcio".