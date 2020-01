L'Inter segna poco al Napoli: solo due reti nelle ultime sei di campionato

Siamo ormai nel giorno di Napoli-Inter, gara molto delicata per entrambe le squadre. Gattuso dovrà far fronte all'emergenza in difesa venuta a crearsi con la contemporanea assenza di Maksimovic e Koulibaly. In campo probabilmente ci sarà la coppia Luperto-Manolas che dovrà stare molto attenta al tandem Lukaku-Martinez. I nerazzurri vorranno sicuramente sovvertire una statistica negativa che li vede coinvolti: nelle ultime sei sfide di Serie A contro i partenopei, sono stati solo 2 le reti realizzate, che hanno portato a un successo, due pareggi e tre sconfitte.