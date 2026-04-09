Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Alisson con Spalletti. Goretzka, scatto Milan"

vedi letture

Il mercato estivo si scalda, con alcune big della Serie A in preda alle analisi delle prime necessità da aggiungere alle proprie rose. Con la conferma dell'allenatore di Certaldo sulla panchina della Juventus, ad esempio, il primo nome da ingaggiare è quello di un portiere di assoluto livello: "Alisson con Spalletti", suggerisce La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Sarebbe arrivato già il "si" del portiere brasiliano del Liverpool a trasferirsi in bianconero la prossima stagione, per dare vita ad una nuova squadra.

"Goretzka, scatto Milan". Anche Max Allegri e il Diavolo ponderano le mosse da attuare per potenziare il gruppo e ripartire preparati in Champions League. Il centrocampista tedesco, in scadenza e in uscita dal Bayern Monaco al termine della stagione, deve una risposta al club rossonero: offerti 5 milioni per 3 anni di contratto.