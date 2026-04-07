Prima pagina Il Mattino apre con il Napoli al secondo posto: "Il sorpasso"

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Il quotidiano titola in prima pagina con la vittoria della squadra di Conte che ha scavalcato il Milan in classifica al secondo posto

"Il sorpasso", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando alla vittoria degli azzurri di Conte che hanno scavalcato i rossoneri di Allegri in classifica. Il sommario: "Guizzo di Politano sblocca il risultato al Maradona: ora il Napoli è a +2 sul Milan e a -7 dall'Inter'". Di seguito la prima pagina integrale.