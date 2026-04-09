Tuttosport: "Spalletti ha firmato. Domani l'atteso annuncio della Juve"
Luciano Spalletti e la Juventus continueranno l'avventura insieme e rinnoveranno il contratto. Ne è sicuro Tuttosport che oggi in prima pagina dà la notizia ormai per certa: "Spalletti ha firmato. Domani l'atteso annuncio della Juve - si legge - Rinnovo fino al 2028 per 6 milioni l'anno: finalmente in arrivo la fumata bianconera. segno che le strategie per il rilancio sono state definite e condivise. Mercato: arrivano gli agenti di Goretzka e Senesi, sfida all'Atletico Madrid per Ederson. Con l'Atalanta David per forza".
Nell'apertura del quotidiano sportivo si parla anche del Torino e della possibile cessione del club da parte di Urbano Cairo, da un po' di tempo a questa parte al centro della contestazione del tifo granata: "La vera plusvalenza sarà vendere il Toro. Quanti guadagni per Cairo. Cedendo a tanti giocatori comprati per poco, il presidente in 20 anni ha incassato assai più di quanto abbia speso. E con un passaggio di proprietà...".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Parma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro