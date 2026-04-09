Prima pagina Tuttosport: "Spalletti ha firmato. Domani l'atteso annuncio della Juve"

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Luciano Spalletti e la Juventus continueranno l'avventura insieme e rinnoveranno il contratto. Ne è sicuro Tuttosport che oggi in prima pagina dà la notizia ormai per certa: "Spalletti ha firmato. Domani l'atteso annuncio della Juve - si legge - Rinnovo fino al 2028 per 6 milioni l'anno: finalmente in arrivo la fumata bianconera. segno che le strategie per il rilancio sono state definite e condivise. Mercato: arrivano gli agenti di Goretzka e Senesi, sfida all'Atletico Madrid per Ederson. Con l'Atalanta David per forza".

Nell'apertura del quotidiano sportivo si parla anche del Torino e della possibile cessione del club da parte di Urbano Cairo, da un po' di tempo a questa parte al centro della contestazione del tifo granata: "La vera plusvalenza sarà vendere il Toro. Quanti guadagni per Cairo. Cedendo a tanti giocatori comprati per poco, il presidente in 20 anni ha incassato assai più di quanto abbia speso. E con un passaggio di proprietà...".