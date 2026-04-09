Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: quarti di EL e Conference con due italiane
Continuano oggi, giovedì 10 aprile, le gare delle coppe europee. Stasera in campo Bologna e Fiorentina nella doppia sfida Italia-Inghilterra per l'andata dei quarti di finale di Europa e Conference League. Alle 21 i rossoblù di Italiano ospitano l'Aston Villa al Dall'Ara, mentre la Fiorentina scende in campo a Londra contro il Crystal Palace. Di seguito la programmazione tv completa.
GIOVEDI' 10 APRILE
18.00 Damac-Al Qadsiah (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.45 Rayo Vallecano-AEK Atene (Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Bologna-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Crystal Palace-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Porto-Nottingham Forest (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Friburgo-Celta (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
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