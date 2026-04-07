Prima pagina

Il Napoli sale al secondo posto, Il Roma: "Sorpasso"

Il Napoli sale al secondo posto, Il Roma: "Sorpasso"
Oggi alle 02:00Brevi
di Davide Baratto
Il quotidiano apre in prima pagina con la vittoria della squadra di Conte che ha scavalcato il Milan in classifica al secondo posto

"Sorpasso", titola così il quotidiano Il Roma nella prima pagina odierna, in riferimento alla vittoria degli azzurri che hanno scavalcato i rossoneri di Allegri in classifica. Il sommario: "Il Napoli batte il Milan con un gol di Politano e conquista il secondo posto. Conte: 'Scudetto? Non dobbiamo fermarci'". Di seguito la prima pagina integrale.