Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: proseguono i quarti di finale di Champions League

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: proseguono i quarti di finale di Champions LeagueTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto
Mercoledì 8 aprile di Champions League: Barcellona-Atletico Madrid e PSG-Liverpool ai quarti di finale. Ecco dove vederle in tv

In questo mercoledì 8 aprile continua la Champions League. Proseguono i quarti di finale che oggi prevedono due partite in contemporanea alle ore 21:00: Barcellona-Atletico Madrid e Paris Saint-Germain-Liverpool. Si gioca anche in Serie C e in Europa League. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 8 APRILE

14.30 Juventus-Next Gen-Ternana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Inter U23-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Braga-Betis (Europa League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.00 Al Hilal-Al Kholood (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Atalanta U23-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 PSG-Liverpool (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO