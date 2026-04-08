Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: proseguono i quarti di finale di Champions League
In questo mercoledì 8 aprile continua la Champions League. Proseguono i quarti di finale che oggi prevedono due partite in contemporanea alle ore 21:00: Barcellona-Atletico Madrid e Paris Saint-Germain-Liverpool. Si gioca anche in Serie C e in Europa League. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDÌ 8 APRILE
14.30 Juventus-Next Gen-Ternana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
15.00 Inter U23-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Braga-Betis (Europa League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.00 Al Hilal-Al Kholood (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Atalanta U23-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 PSG-Liverpool (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
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