Futuro Conte, Bucciantini: “Ho una sensazione rispetto allo scorso anno”

vedi letture

Marco Bucciantini ha analizzato diversi temi legati alla Serie A, soffermandosi in particolare sul futuro di Antonio Conte

A Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio”, il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha analizzato diversi temi legati alla Serie A, soffermandosi in particolare sul futuro di Antonio Conte, sulle dinamiche delle panchine e sulla lotta per la Champions League.

Conte, panchine e futuro del calcio italiano

“Antonio Conte dove allenerà la prossima stagione? Tra Roma, Napoli e Nazionale lo vedo ancora a Napoli. Non lo vedo alla Roma e spero che la Nazionale vada avanti. Io non richiamerei nessuno che ha già lasciato l'Azzurro. La Nazionale non deve essere una stanza di compensazione. Ci sono allenatori come Conte e Mancini che hanno fatto anche bene, ma hanno detto basta con la Nazionale. Oggi sono meno convinto che Conte possa lasciare il Napoli rispetto allo scorso anno. Lui fa strategie di comunicazione, lascia aperte le strade. Sono deluso da questo modo di comunicare, ma dal punto di vista della professione è formidabile. Il Napoli ha comprato tanti giocatori e sono forti adesso, è un instant team. Ma per le società italiane non è possibile rivoluzionare tutto ogni anno: il Napoli ha fatto tanto nelle scorse sessioni di mercato e può ancora prendere 3-4 giocatori. A prescindere è competitivo. So che con Conte si è sempre al massimo.

Tra gli allenatori emergenti ci sono Italiano e Grosso… Mi piacerebbe vedere Italiano su una panchina di livello più alto. Resta il mio candidato ideale per il Napoli. Si può costruire un’identità tattica più divertente. Conte però è bravo a far vincere un gruppo che non è abituato a vincere: di solito ci vuole tempo, lui ci mette pochissimo. L’ha fatto alla Juventus, all’Inter e al Napoli. Accorcia immediatamente le distanze. Ma quando Conte lascia, lascia anche tanta forza: Juventus e Inter hanno continuato a vincere. Crea competitività e porta tutti al massimo, non lascia debiti tecnici ma giocatori forti e sistemi pronti. Italiano al Milan sarebbe un cambio radicale. Klopp al Napoli? Mi fa pensare che senza panchina stia bene, se tornasse ad allenare non lo vedrei in Italia. Si parla anche di Guardiola in Nazionale, ma siamo onesti: è più facile che un italiano alleni una nazionale all’estero che uno straniero alleni la Nazionale italiana”.

Lotta Champions e scenario Serie A

“Chi va in Champions? La Juventus la vedo meglio; il Como viene da un momento in cui ha dato tanto e raccolto poco, bisogna vedere come reagirà adesso. Il Milan deve blindare la qualificazione, facendo punti contro la Juventus, altrimenti in volata rischia di soffrire. La Roma sta vivendo una fase di separazione interna e in questi contesti è sempre difficile fare bene nel finale di stagione”.