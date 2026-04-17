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La Gazzetta dello Sport: "Special Chivu, parla come Mourinho"

La Gazzetta dello Sport: "Special Chivu, parla come Mourinho"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:32Brevi
di Fabio Tarantino

"Fuori tutte". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sull'eliminazione delle ultime due italiane dalle coppe europee. II Bologna ha chiuso malamente il proprio percorso in Europa League, subendo un pesante 4-0 contro l'Aston Villa al Villa Park.

Un risultato che si è andato a sommare all'1-3 subito al Dall'Ara e che ha visto uscire i rossoblu di fronte un passivo pesante. Vince ma non passa la Fiorentina, che nonostante il 2-1 firmato contro il Crystal Palace ha salutato la Conference League, pagando il 3-0 subito a Londra. "Special Chivu, parla come Mourinho" si legge in primo piano con focus sull'Inter sempre più vicino al tricolore. 