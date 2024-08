La nuova squadra Sky: arrivano Borghi e Padovano, c'è anche l'ex azzurro Dzemaili

La stagione del calcio è pronta a partire anche su Sky che trasmetterà oltre 1.900 partite per più di 4.000 ore di diretta, inclusi gli studi di analisi e approfondimento. Ad accompagnare i tifosi ci sarà anche la nuova squadra del commento di Sky, con tante conferme e cinque nuovi “convocati” come raccontano i colleghi di Calcioefinanza.it:

"In particolare, ci sarà il grande ritorno su Sky Sport di Zvonimir Boban, gli arrivi di due tra le migliori “seconde voci” del commento calcistico, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi, e il debutto in Italia del talentuoso Blerim Dzemaili. Per la prima volta in tv, su Sky Sport arriva anche l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, Michele Padovano, che sarà anche protagonista di un nuovo documentario autobiografico sulla sua storia sportiva e sulla drammatica vicenda umana del calvario giudiziario di cui è stato vittima, prima della completa assoluzione dopo 17 anni.

Nuovo ingresso anche nella grande squadra dei telecronisti di Sky Sport: arriva Stefano Borghi. Tra i talent, tornano anche i commenti autorevoli di, tra gli altri:

Alessandro Del Piero,

Beppe Bergomi,

Esteban Cambiasso,

Fabio Capello

Alessandro Costacurta,

Paolo Di Canio,

Luca Marchegiani,

Giancarlo Marocchi,

Lorenzo Minotti,

Aldo Serena,

Nando Orsi.

Al centro del racconto i giornalisti della redazione di Sky Sport e gli editorialisti più apprezzati dagli abbonati, come la “prima firma” dello studio di Champions League Paolo Condò, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino".