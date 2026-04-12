Sondaggio - Il Napoli impatta con il Parma, chi è stato il migliore in campo? Vota qui!

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Oggi alle 17:00Brevi
di Daniele Rodia

Finisce in parità al Tardini tra Parma e Napoli, 1-1, al termine di una gara quasi da attacco contro difesa. Occasione persa di riaprire il campionato per la squadra di Conte e di mettere pressione all'Inter, impegnata stasera a Como. Gli azzurri accorciano solo di un punto, portandosi a -6 dalla capolista.

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