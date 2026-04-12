Focus mercato Napoli e futuro Conte alla DS: Venerato parlerà anche della Nazionale

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Stasera su Rai Due alle 22.40 la 'Domenica Sportiva' condotta da Simona Rolandi e Paolo Maggioni. Focus sul mercato del Napoli curato dal giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato. In primo piano il futuro di Antonio Conte e le ultime sul suo futuro in Nazionale.

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