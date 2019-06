La Spagna si impone contro la Svezia: finisce 3-0, Fabiàn resta in campo 90' e firma un assist

Esordio da titolare per Fabiàn Ruiz con la maglia della Spagna, nel match giocato in serata contro la Svezia valido per le qualificazioni ad Euro 2020. La roja si è imposta per 3-0, con le reti firmate nella ripresa da Sergio Ramos, Morata e Oyarzabal, quest'ultimo imbeccato proprio dall'azzurro Fabiàn che è rimasto in campo per tutta la partita.