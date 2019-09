La terza vittoria della storia azzurra a Lecce: riportati in parità i precedenti 'esterni'

E' stato il 21esimo incontro in Serie A tra Lecce e Napoli, l'11esima edizione in casa del Lecce. Dopo la vittoria azzurra, questo il bilancio dei precedenti al "Via del Mare": 3 vittorie Lecce, 5 pareggi, 3 successi azzurri. L'ultima vittoria, prima di oggi, risaliva al 25 aprile 2012: Lecce-Napoli 0-2. Lo riferisce il sito ufficiale del club azzurro.