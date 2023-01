Le chat segrete shock del Barcellona contro Messi: "E' un nano topo di fogna"

"Barto, davvero, non puoi essere così buono con quel topo di fogna". È uno dei tanti messaggi choc presenti nelle chat

"Barto, davvero, non puoi essere così buono con quel topo di fogna". È uno dei tanti messaggi choc presenti nelle chat tra Josep Maria Bartomeu e Román Gómez Ponti (ex capo dei servizi legali del Barcellona) svelati dal quotidiano spagnolo Sport. Nel messaggio in questione, la persona intesa come "topo di fogna" è Lionel Messi. Emergono, dunque, nuovi dettagli sul Barçagate e sull'addio del fuoriclasse argentino al club blaugrana. Lo riporta il Corriere dello Sport.