Lobotka out, chi fareste giocare contro la Juventus? Vota il nostro sondaggio
Il Napoli perde nuovamente Stanislav Lobotka dopo l'infortunio subito nel riscaldamento di Napoli-Cagliari di Coppa Italia. Nel momento più caldo della stagione con la Juventus alle porte, il Benfica in Champions League settimana prossima e l'imminente inizio della Supercoppa Italiana, il Napoli dovrà dunque fare a meno del suo play di centrocampo. Dunque sorge spontaneo la domanda: chi giocherà al suo posto?
Dopo la grande prova di ieri in Coppa Italia, Antonio Vergara si candida con alte probabilità a ricoprire la posizione del calciatore slovacco, ma scalpita anche Elmas, vero e proprio jolly della formazione di Antonio Conte, pronto a ricoprire l'ennesimo ruolo in questa stagione. Per te chi dovrebbe rimpiazzare Lobotka? Vergara o Elmas? Vota qui!
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Juventus
