Ultim'ora Domani rientra Hojlund, Sky: contatti col giocatore e ansia rientrata

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "Sono rientrati di fatto la metà dei nazionali, oggi Lobotka e Lang, domani soprattutto McTominay e Hojlund e poi Rrahmani. Insomma, eccetto Olivera, che sarà l'ultimo a rientrare domani, Antonio Conte di fatto riavrà quasi completamente tutta la sua squadra. Quindi l'occasione per monitorarne le condizioni, quelle fisiche e nervose. E poi per confrontarsi con la squadra, l'occasione per una riflessione ampia, totale, piena, come piace all'allenatore, sul momento del Napoli. Guardando però soprattutto in prospettiva all'Atalanta, la prima di quattro partite nelle prossime cinque, tutte al Maradona. E dunque le parole di Antonio Conte, attese evidentemente in un momento che resta particolare.

E poi il campo e lì le scelte, qualcuno obbligata per certi versi. Perché in mezzo al campo, Antonio Conte li ha contati. E dunque Lobotka con McTominay, presumibilmente Elmas adattato nel ruolo di mezzala a destra. E poi Politano con Neres che può essere l'opzione a sinistra, rilanciata lì sul suo piede forte. Con Hojlund centravanti, ieri uscito dal campo con un passo che aveva generato una certa ansia. Ma dopo i contatti con il giocatore nessuna preoccupazione. Dietro a linea a quattro con Gutierrez, che sembra essere l'opzione a sinistra. Considerando che Olivera sarà l'ultimo a rientrare e Spinazzola che ha ancora bisogno di un po' di tempo per ritrovare al meglio la condizione. Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Milinkovic-Stavic”.