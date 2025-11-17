Cavani: "Un giorno non giocherò più, ora ci penso e cerco di godermi tutto"

vedi letture

Dopo la vittoria per 2-0 del Boca Juniors contro il Tigre e il suo ritorno al gol - su calcio di rigore -, Edinson Cavani ha lasciato trasparire un lato profondamente nostalgico, parlando - senza nominarlo esplicitamente - del suo futuro e dell’inevitabile avvicinarsi del ritiro: "Mi dà gioia poter essere qui. A volte uno pensa e dice: 'Un giorno non sarò più al Boca…', e allora voglio godermi ogni istante. In quei minuti in cui mi stavo scaldando, vedere la gente cantare, sostenere la squadra…", ha confessato il Matador. L'ex attaccante di Napoli, Paris Saint-Germain e Manchester United ha spiegato come, con il passare degli anni, il rapporto con il calcio cambi e si carichi di nuove sfumature emotive: "Quando sei giovane non ti fermi a pensarci troppo. Ma quando arrivi a una certa età, ti soffermi un po’ di più".

Riflettendo sul momento in cui arriverà l’addio, il bomber uruguaiano ha parlato con sincerità: "Un giorno succederà, il ritiro arriverà. E credo che uno si meriti di godersi questi momenti. Ti viene voglia di saltare, cantare, incitare… Il Boca mi ha dato tanto e voglio ripagarlo con tutto ciò che ho ancora da dare al calcio". Parole che suonano come una dichiarazione d’amore alla Bombonera e alla sua gente, e che confermano che Cavani sta vivendo ogni partita come se fosse un dono.