Come finisce Napoli-Atalanta? I pronostici di Zazzaroni, Cruciani e Sabatini
Nel corso del gioco 'Trofeo Otelma', sul canale YouTube di Dopcast, il direttore del Corriere Ivan Zazzaroni, il conduttore della 'Zanzara' Giuseppe Cruciani e il giornalista Sandro Sabatini si sono cimentati nei pronostici sulla prossima giornata di campionato.
Zazzaroni: "Inter-Milan finisce 3-3 e segna Pulisic da una parte e Lautaro dall'altra. Fiorentina-Juventus finisce 1-0 con una rete di Gudmundsson. Napoli-Atalanta dico 2-1 con prima rete in campionato di Politano".
Cruciani: "2-1 Inter, Lautaro: facile. Fiorentina-Juventus 2-2 con rete di Conceicao. Napoli-Atalanta è tostissima, ma dico 1-1 con rete di De Ketalaere".
Sabatini: "Anche per me 2-1 Inter con gol di Pio Esposito, lo gioco tutte le volte da qui fino alla fine. Fiorentina-Juventus finisce 1-1 e uno dei gol lo fa Piccoli, il mio pupillo. Napoli-Atalanta dico 0-1 con rete di non so chi, vorrà dire che non potrò tornare alla pizzeria napoletana dove vado spesso".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro