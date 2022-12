Morte Pelé, il Brasile tinge il Cristo Redentore di Rio di verdeoro in suo onore

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - La morte di Pelé continua a suscitare un 'emozione profonda in tutto il Brasile, dove il presidente uscente Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto nazionale. Ma in onore di O Rei le autorità cittadine di moltissime località cittadine hanno deciso di illuminare statue, monumenti e luoghi significativi. Così a Rio de Janeiro ieri notte era illuminato con i colori della Seleçao, l'oroverde, il Cristo Redentore che 'abbraccia' la Città Meravigliosa dal Corcovado, e con le stesse tinte era illuminato a giorno il Maracanà, lo stadio in cui Pelé segnò, su rigore e contro il Vasco da Gama, il suo millesimo gol. "Illuminato d'oro in omaggio al più grande di tutti i tempi. Grazie ancora di tutto e riposa in pace, Rei", le parole sull'account Twitter ufficiale del Maracanà. Gente ancora in strada, a Rua Rei Pelé, a Rio nella zona di Jardim Tri-Campeao, e in una strada con lo stesso nome a Cariacica, località dello stato di Espirito Santo. "Siamo ancora qui perché, anche se siamo in una 'favela', è un onore abitare in una via intitolata a lui, e dobbiamo celebrarlo", ha spiegato ai network del gruppo Globo uno degli abitanti. Illuminato in gialloverde anche il Palazzo dos Bandeirantes a San Paolo, residenza ufficiale del governatore dello stato, nel quartiere Morumbi.