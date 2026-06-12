Nasce il Club Napoli Orgogliosi Partenopei: "trasferta sospesa" per le tifoserie gemellate
Si terrà il prossimo 2 luglio alle ore 19:30, nella suggestiva cornice della Rari Nantes Napoli di Via Santa Lucia, la presentazione ufficiale del Club Napoli "Orgogliosi Partenopei". L'associazione, nata il 14 febbraio 2026 come Ente del Terzo Settore grazie all'iniziativa di un gruppo di professionisti napoletani, si pone l'obiettivo di promuovere un modo sano, civile e rispettoso di vivere la passione per il calcio, lontano da ogni forma di violenza. Una data simbolica quella della fondazione, che lega l'amore di San Valentino alle celebrazioni per i 2500 anni della città di Napoli e il centenario della squadra azzurra.
"Facciamo rete": il progetto tra accoglienza, cultura e tradizioni
Attraverso lo slogan "Facciamo rete!", il Club Napoli "Orgogliosi Partenopei" punta a diventare un punto di riferimento per la promozione del territorio e della cultura partenopea. Tra le iniziative principali figurano il progetto "Ospitalità Partenopea", con l'accoglienza gratuita per una notte dei tifosi dei club avversari gemellati, convenzioni con strutture ricettive e visite guidate dedicate ai sostenitori ospiti, oltre alla valorizzazione della tradizione gastronomica attraverso ristoranti e pizzerie convenzionate per vivere insieme il "Terzo Tempo" all'insegna della convivialità.
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