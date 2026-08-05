Calcio in Tv, le gare del 5 agosto: due super-bigmatch, oltre al Napoli
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Le gare del 5 agosto 2026: tutte le amichevoli e la copertura televisiva
Proseguono le amichevole di preparazione per le squadre italiane. Anche oggi giornata ricca con in campo anche il Napoli che sfida l'osasuna nel primo test internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Di seguito l'elenco completo
CALCIO IN TV, MERCOLEDÌ 5 AGOSTO
13.00 Milan-Inter (Amichevole) - DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky),SKY SPORT UNO, NOW,INTER TV e ONEFOOTBALL
13.30 Chelsea-Juventus (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO,NOW e JUVENTUS TV, differita su NOVE (ore 21.30)
18.00 Lazio-Ostiamare (Amichevole) - DAZN
18.30 Napoli-Osasuna (Amichevole) - in pay per view su DAZN,SKY SPORT (canale 251), NOW e ONEFOOTBALL
20.00 Maiorca-PSG (Amichevole) - ONEFOOTBALL
20.30 Arsenal-Betis (Amichevole) - ONEFOOTBALL
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