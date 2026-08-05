Calcio in Tv, le gare del 5 agosto: due super-bigmatch, oltre al Napoli

Calcio in Tv, le gare del 5 agosto: due super-bigmatch, oltre al NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Redazione Tutto Napoli.net
Le gare del 5 agosto 2026: tutte le amichevoli e la copertura televisiva

Proseguono le amichevole di preparazione per le squadre italiane. Anche oggi giornata ricca con in campo anche il Napoli che sfida l'osasuna nel primo test internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Di seguito l'elenco completo

CALCIO IN TV, MERCOLEDÌ 5 AGOSTO

13.00 Milan-Inter (Amichevole) - DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky),SKY SPORT UNO, NOW,INTER TV e ONEFOOTBALL

13.30 Chelsea-Juventus (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO,NOW e JUVENTUS TV, differita su NOVE (ore 21.30)

18.00 Lazio-Ostiamare (Amichevole) - DAZN

18.30 Napoli-Osasuna (Amichevole) - in pay per view su DAZN,SKY SPORT (canale 251), NOW e ONEFOOTBALL

20.00 Maiorca-PSG (Amichevole) - ONEFOOTBALL

20.30 Arsenal-Betis (Amichevole) - ONEFOOTBALL