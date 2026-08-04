Ufficiale Altro colpo pazzesco del calcio turco: il Trabzonspor annuncia l'arrivo di Salah

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Sembrava inizialmente vicino al Besiktas, ma resta un colpo pazzesco per il calcio turco

Il Trabzonspor si muove per Mohamed Salah, che sembrava inizialmente vicino al Besiktas, per un colpo pazzesco per il calcio turco. Rispetto alle smentite di qualche giorno fa, ora le cose sono cambiate. La stessa società ha infatti annunciato con un post sui propri canali social di aver iniziato le trattative per acquistare l'ex attaccante di Fiorentina e Roma. Non solo. Pochi istanti più tardi è stato diramato il seguente comunicato:

"Il calciatore professionista Mohamed Salah, con cui abbiamo avviato le trattative di trasferimento, arriverà il 5 agosto, mercoledì (domani), alle ore 12.00 all'Aeroporto Ataturk di Istanbul, Terminal Aviazione Generale. È previsto che il giocatore arrivi a Trabzon la stessa sera. L'orario e gli altri dettagli relativi al programma di accoglienza a Trabzon saranno condivisi con il pubblico nel corso della giornata attraverso i canali di comunicazione ufficiali del nostro club".