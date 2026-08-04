Prima pagina Calciomercato Juve, Tuttosport: "Sorloth-Nico, ultima chiamata"

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"Sorloth-Nico, ultima chiamata". È il titolo che campeggia sulla prima pagina di Tuttosport, dedicato alle strategie di mercato della Juventus. Il club bianconero continua a lavorare sul reparto offensivo e valuta un possibile cambio di scenario: l'obiettivo è arrivare ad Alexander Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, ma per farlo potrebbe essere necessaria la cessione di Nico Gonzalez. La società sta quindi cercando una soluzione per l'argentino, considerato un possibile elemento in uscita per finanziare l'operazione.

Vicario resta un nome caldo per la porta

La Juventus prosegue dunque le proprie valutazioni in vista della nuova stagione, con l'attacco al centro delle manovre e la ricerca di un profilo in grado di garantire maggiore peso offensivo. Parallelamente, resta viva anche l'attenzione per il ruolo di portiere: tra i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera continua a esserci quello di Guglielmo Vicario. L'estremo difensore italiano rappresenta un'opzione gradita e potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora si creassero le condizioni giuste per avviare la trattativa.