Nela non ha dubbi: "ADL vuole James in prestito per prendere anche Icardi subito"

A Maracanà, l'ex calciatore Sebino Nela, opinionista di TMW Radio, ha detto la sua sui maggiori temi di giornata, tra cui quelli legati al calciomercato del Napoli: "Sono convinto che l'idea di De Laurentiis è quella di prendere James Rodriguez in prestito per poi fare anche Icardi subito. Chiesa? "E' un giocatore della Fiorentina, ha indossato anche la fascia, dovrebbe dare il buon esempio. Se vuole andare via dovrebbe dirlo chiaramente e poi portare una squadra con un tot di milioni, altrimenti non si fa niente".