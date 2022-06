Non avremo un altro D10S. Diego Armando Maradona una vita da cinema, il nuovo libro di Sollazzo

TuttoNapoli.net

10 è il numero perfetto. Lo è da quando lo ha avuto cucito sulla maglia Diego Armando Maradona, l'uomo dai mille soprannomi (una divinità non può essere contenuta da una sola parola): il Pelusa, il Pibe De Oro, D10S. Ma se dici solo “Diego”, in qualunque angolo del mondo, sapranno di chi stai parlando. Su Maradona è stato detto (di) tutto, tra biografie, film, pamphlet, tonnellate di giornali. Di Diego si è raccontato pochissimo. Questo libro, in 10 (ovviamente) capitoli, disegna il ritratto dell’uomo, come un biopic emozionale ed emozionante, un’indagine su un cittadino al centro di ogni sospetto. L’autore racconta Diego Armando Maradona quasi fosse il protagonista di un film, citando opere che raramente lo riguardano direttamente, eppure spesso dicono di lui più di quanto possano fare aneddoti o cronisti: da Rambo ad Amici miei, passando per Fight Club, Maradonapoli (il cui regista regala una sentita prefazione) ed È stata la mano di Dio, l’ultimo film di Paolo Sorrentino che, oltre a essere amico dell’autore, è stato tra i pochi a leggere in anteprima Non avremo un altro D10S.

L’opera più autobiografica del nostro premio Oscar, fresco anche di successo all’ultima Mostra di Venezia, esce in sala il 24 novembre, a un giorno dal primo anniversario della morte del Diez, il 25 novembre. In questa data sarà disponibile, completo e aggiornato, questo Fotogramma fuori dagli schemi come il personaggio a cui è dedicato, che è prima di tutto un’appassionata lettera d’amore. Come sempre: sul sito Bietti.it in formato ePub a 1,99 euro oppure su Amazon in formato Kindle a 2,69 euro e cartaceo con Print on Demand a 4,99 euro. Alla fine, conoscerete un po’ meglio sia Diego sia Maradona. Ma soprattutto lo riconoscerete. Come uno di noi, uno di voi. E capirete, capiremo perché Non avremo un altro D10S all’infuori di lui. Boris Sollazzo, Non avremo un altro D10S. Diego Armando Maradona Una vita da cinema Bietti Fotogrammi #17 ISBN 978-88-8248-489-7 USCITA 25 NOVEMBRE 2021 Boris Sollazzo è critico cinematografico e televisivo, giornalista sportivo, speaker e radiocronista calcistico, autore di libri (tra cui #Chevisietepersi. Il manuale di chi tifa Napoli), maradoniano militante. Trasmette su Radio Rock e Radio24, scrive per «Rolling Stone» e molte altre testate quotidiane e periodiche. Dirige il Linea D'Ombra Festival di Salerno e il Cerveteri Film Festival.