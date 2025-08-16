Oggi in Tv, le gare trasmesse: dove vedere Premier, Liga e Coppa Italia

Tanto calcio da poter vedere in televisione anche nella giornata di oggi, sabato 16 agosto 2025. Proseguono gli appuntamenti con le partite dei campionati europei iniziati in questo weekend (Premier League, Liga e Ligue 1) oltre al primo turno della Coppa Italia e alle amichevoli che coinvolgono altre squadre di Serie A impegnate. Di seguito tutti gli incontri, con canale sui quali guardarli.

13.30 Aston Villa-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Tottenham-Burnley (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

16.00 Brighton-Fulham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Sunderland-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW

16.00 Zulte Waregem-Bruges (Campionato belga) - DAZN

17.00 Alaves-Levante (Liga) - DAZN

18.00 Venezia-Mantova (Coppa Italia) - 20

18.30 Como-Sudtirol (Coppa Italia) - ITALIA 1

18.30 Wolverhampton-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

19.00 Monaco-Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW

19.30 Maiorca-Barcellona (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.00 Lazio-Atromitos (Amichevole) - DAZN

20.30 Inter-Olympiacos (Amichevole) - DAZN e NOVE

20.30 Stoccarda-Bayern (Supercoppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW

20.45 Cagliari-Entella (Coppa Italia) - 20

20.45 Atalanta-Juventus (Amichevole) - DAZN

20.45 Bologna-OFI Creta (Amichevole) - DAZN e ONEFOOTBALL

20.45 Union SG-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN

21.00 Lumezzane-Inter U23 (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.15 Cremonese-Palermo (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.30 Valencia-Real Sociedad (Liga) - DAZN

21.30 Estrela Amadora-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN