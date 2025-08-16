Oggi in Tv, le gare trasmesse: dove vedere Premier, Liga e Coppa Italia
Tanto calcio da poter vedere in televisione anche nella giornata di oggi, sabato 16 agosto 2025. Proseguono gli appuntamenti con le partite dei campionati europei iniziati in questo weekend (Premier League, Liga e Ligue 1) oltre al primo turno della Coppa Italia e alle amichevoli che coinvolgono altre squadre di Serie A impegnate. Di seguito tutti gli incontri, con canale sui quali guardarli.
13.30 Aston Villa-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 Tottenham-Burnley (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
16.00 Brighton-Fulham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 Sunderland-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Zulte Waregem-Bruges (Campionato belga) - DAZN
17.00 Alaves-Levante (Liga) - DAZN
18.00 Venezia-Mantova (Coppa Italia) - 20
18.30 Como-Sudtirol (Coppa Italia) - ITALIA 1
18.30 Wolverhampton-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
19.00 Monaco-Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW
19.30 Maiorca-Barcellona (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.00 Lazio-Atromitos (Amichevole) - DAZN
20.30 Inter-Olympiacos (Amichevole) - DAZN e NOVE
20.30 Stoccarda-Bayern (Supercoppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW
20.45 Cagliari-Entella (Coppa Italia) - 20
20.45 Atalanta-Juventus (Amichevole) - DAZN
20.45 Bologna-OFI Creta (Amichevole) - DAZN e ONEFOOTBALL
20.45 Union SG-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN
21.00 Lumezzane-Inter U23 (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.15 Cremonese-Palermo (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.30 Valencia-Real Sociedad (Liga) - DAZN
21.30 Estrela Amadora-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
