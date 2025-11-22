Palladino al Maradona senza un "9": è la mossa di Gasp nel 3-0 dell'anno scorso

vedi letture

Il nuovo allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino si presenta alla gara d'esordio con una mossa che fece Gasperini nello scorso campionato: nella gara d'andata contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, la Dea vinse 3-0 ed ebbe un grande impatto una scelta di Gasp, che schierò un 3-4-1-2 senza un vero centravanti, ma con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman. Ebbene, con lo stesso assetto si presenta stasera Palladino.