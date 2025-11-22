Ufficiale

Spinazzola è ancora ai box: non è neanche in panchina contro l'Atalanta

di Davide Baratto

Leonardo Spinazzola non ha ancora recuperato dall'infortunio rimediato lo scorso 1 novembre: il laterale del Napoli sarà quindi out stasera contro l'Atalanta, non è presente neanche in panchina. Assente pure Billy Gilmour, così come i lungodegenti Anguissa, Lukaku e De Bruyne.