"AG4IN" visibile in tv: il film del quarto scudetto è già presente su Sky on demand

Dopo Napoli-Atalanta in diretta su Sky, andrà in onda in prima tv “AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli”. Il documentario, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, è però già disponibile per gli abbonati sky on demand. L’opera, che avuto grande successo nelle sale, ripercorre la straordinaria stagione del quarto tricolore azzurro attraverso immagini iconiche, interviste e retroscena esclusivi.

Il film offre un viaggio dentro il gruppo guidato da Antonio Conte, mostrando sacrifici, tensioni e l’orgoglio che hanno portato al trionfo del 23 maggio 2025. Una narrazione coinvolgente che racconta come il Napoli abbia superato ogni ostacolo fino allo scudetto. Oltre all'on demand, sarà visibile dalle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due.