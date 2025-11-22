Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Atalanta, gioca anche la Primavera
In questo sabato 22 novembre riparte la Serie A dopo lo stop per la sosta nazionali: tra le varie gare, andrà in scena Napoli-Atalanta alle ore 20:45. Gioca anche la Primavera degli azzurrini alle 11:00 contro il Frosinone. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 22 NOVEMBRE
11.00 Napoli-Frosinone (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Genoa-Napoli (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
13.00 Juventus-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Paderborn-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
13.30 Burnley-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Alaves-Celta (Liga) - DAZN
14.00 Bayer Leverkusen-Essen (Bundesliga femminile) - DAZN
14.30 Trapani-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, (canale 251) e NOW
14.30 Giugliano-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Sorrento-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Siracusa-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pro Vercelli-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Albinoleffe-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Udinese-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cagliari-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Carrarese-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Virtus Entella-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Fiorentina-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Cesena-Atalanta (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Dinamo Zagabria-Varazdin (Campionato croato) - COMO TV
15.00 Ternana-Parma (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Bayern-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
15.40 Al Hilal-Al Fateh (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
16.00 Liverpool-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
16.00 Bournemouth-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Fulham-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Brighton-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 Wolverhampton-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
16.00 Union SG-Cercle Bruges (Campionato belga) - DAZN
16.15 Barcellona-Athletic (Liga) - DAZN
16.30 NAC-PSV (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Padova-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Ravenna-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Virtus Verona-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Monopoli-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Pianese-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Arzignano-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Fiorentina-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Rijeka-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV
18.30 Newcastle-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Colonia-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
18.30 Osasuna-Real Sociedad (Liga) - DAZN
18.45 Ajax-Excelsior (Eredivisie) - COMO TV
19.00 Sporting-Marinhense (Taça de Portugal) - COMO TV
19.30 Bari-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Carpi-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Napoli-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Bruges-Charleroi (Campionato belga) - DAZN
21.00 Villarreal-Maiorca (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 St. Mirren-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
21.00 Lanus-Atletico Mineiro (Finale Copa Sudamericana) - COMO TV
21.05 PSG-Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.15 Porto-Uniao Sintrense (Taça de Portugal) - COMO TV
