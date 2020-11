Parma corsaro a Genova, il Grifone sprofonda e Maran ora rischia

Una vittoria importante quella conquistata dal Parma in quel di Genova. Un 2-1 siglato dai ducali che consolida la situazione delicatissima che si respira in casa Grifone: i rossoblu, al momento, hanno soltanto 5 punti in classifica e sono penultimi. La dopietta di Gervinho, che ha steso cosi gli avversari a Marassi, getta ulteriori ombre anche sul futuro di Rolando Maran che adesso rischia la panchina.