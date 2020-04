Pres. Consiglio superiore di sanità: "In estate no alle persone in spiaggia? Non sarei così drastico"

Uno dei maggiori quesiti posti agli esperti è quello relativo alla prossima estate. Sono tanti i dubbi sul come stare in spiaggia e Franco Locatelli, presidente del Centro Superiore di Sanità, intervenuto nel programma 'Mezz'ora in più' su Rai 3 ha lasciato presagire un cauto ottimismo in merito: "Niente persone in spiaggia quest'estate? Io non sarei così drastico su questo"