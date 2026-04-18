Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 18 c'è Napoli-Lazio!
Dopo gli anticipi vinti ieri da Sassuolo e Inter, in questo sabato 18 aprile continua la 33ª giornata di Serie A, che prevede altri tre match: Udinese-Parma alle ore 15:00, Napoli-Lazio alle 18:00 e Roma-Atalanta alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Inoltre appuntamento alle 13 con il Napoli Primavera che affronta in casa il Bologna. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 18 APRILE
11.00 Juventus-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Napoli-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Cagliari-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.00 Arminia Bielefeld-Norimberga (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
13.30 Brentford-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
13.30 Dunfermline-Falkirk (Coppa di Scozia) - COMO TV
15.00 Udinese-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Bari-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Spezia-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sassuolo-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Monza-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Danimarca-Italia (Qualificazioni Mondiali femminili) - RAI 2
15.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 Newcastle-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
16.00 Leeds-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
16.00 Dinamo Zagabria-Rijeka (Campionato croato) - COMO TV
17.15 Palermo-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
18.00 Napoli-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Tottenham-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Eintracht Francoforte-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
19.00 Toronto-Austin (MLS) - APPLE TV
19.30 Juve Stabia-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Ascoli-Guidonia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Pineto-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Ravenna-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
20.30 Perugia-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
20.30 Bra-Ternana (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
20.30 Pianese-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
20.30 Torres-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
20.30 Sambenedettese-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
20.30 Carpi-Forlì (Serie C) - SKY SPORT MIX e NOW
20.30 Montreal Impact-New York Red Bulls (MLS) - APPLE TV
20.45 Roma-Atalanta (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.45 Mechelen-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
21.00 Chelsea-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Atletico Madrid-Real Sociedad (Finale Coppa del Re) - DAZN
22.30 Colorado Rapids-Inter Miami (MLS) - APPLE TV
