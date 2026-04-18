Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 18 c'è Napoli-Lazio!

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Dopo gli anticipi vinti ieri da Sassuolo e Inter, in questo sabato 18 aprile continua la 33ª giornata di Serie A, che prevede altri tre match: Udinese-Parma alle ore 15:00, Napoli-Lazio alle 18:00 e Roma-Atalanta alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Inoltre appuntamento alle 13 con il Napoli Primavera che affronta in casa il Bologna. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 18 APRILE

11.00 Juventus-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Napoli-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Cagliari-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.00 Arminia Bielefeld-Norimberga (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

13.30 Brentford-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

13.30 Dunfermline-Falkirk (Coppa di Scozia) - COMO TV

15.00 Udinese-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Bari-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Mantova-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Modena-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Spezia-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sassuolo-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Monza-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Danimarca-Italia (Qualificazioni Mondiali femminili) - RAI 2

15.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Newcastle-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Leeds-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

16.00 Dinamo Zagabria-Rijeka (Campionato croato) - COMO TV

17.15 Palermo-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

18.00 Napoli-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Tottenham-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

18.30 Eintracht Francoforte-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

19.00 Toronto-Austin (MLS) - APPLE TV

19.30 Juve Stabia-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Ascoli-Guidonia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Pineto-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Ravenna-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

20.30 Perugia-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

20.30 Bra-Ternana (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

20.30 Pianese-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW

20.30 Torres-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW

20.30 Sambenedettese-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW

20.30 Carpi-Forlì (Serie C) - SKY SPORT MIX e NOW

20.30 Montreal Impact-New York Red Bulls (MLS) - APPLE TV

20.45 Roma-Atalanta (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.45 Mechelen-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN

21.00 Chelsea-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

21.00 Atletico Madrid-Real Sociedad (Finale Coppa del Re) - DAZN

22.30 Colorado Rapids-Inter Miami (MLS) - APPLE TV