Report da Castel Volturno: le ultime su Mario Rui e Politano

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con esercitazioni su palle inattive. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha svolto lavoro in piscina e allenamento individuale in campo.