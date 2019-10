San Paolo, svolta storica: domani la firma della SSC Napoli per 10 anni

Direttamente dalla redazione di Radio Punto Nuovo è arrivata la notizia dell'incontro previsto per domani alle 13 presso il Comune di Napoli tra Napoli e Comune per la firma storica della Convenzione che cederà lo Stadio San Paolo alla società per cinque anni più altri cinque. La convenzione sarà non solo un evento storico per la città e la squadra ma porterà anche grosse novità come la possibilità di apportare delle modifiche Sarà infatti possibile progettare ulteriori lavori e migliorare la struttura.