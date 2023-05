L’appuntamento e’ in Via Partenope/angolo piazza Vittoria, davanti alla Pizzeria Sorbillo Lievito Madre.

Caterina Balivo, come promesso in caso di Scudetto del Napoli, domani giovedì 1 giugno dalle ore 12:30 preparerà la “pizza in piazza”. L’appuntamento e’ in Via Partenope/angolo piazza Vittoria, davanti alla Pizzeria Sorbillo Lievito Madre.