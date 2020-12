Simulazione di Chiesa, ma Doveri fischia rigore e CR7 se lo fa parare da Gollini!

Continua a ritmi elevati la sfida tra Juventus ed Atalanta. I bianconeri hanno beneficiato anche contro la Dea di un calcio di rigore a seguito di un contrasto che ha visto Chiesa cadere in area molto dopo un colpito in maniera non particolarmente netta da Hateboer. Proteste dei giocatori nerazzurri che non bastano, increduli inizialmente anche Trevisani-Adani in telecronaca. Cristiano Ronaldo si presenta sul dischetto, ma stavolta Gollini rovina la festa al portoghese parando il rigore.