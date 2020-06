Sneijder: "Potevo diventare come Messi o Ronaldo, ma non ne avevo voglia"

Intervistato dal sito Gianlucadimarzio.com, l’ex fantasista dell’Inter Wesley Sneijder ha parlato a un anno di distanza dall’addio al calcio. L’olandese ha ammesso di non aver avuto voglia di arrivare ai livelli di Messi o Cristiano Ronaldo: “Sarei potuto diventare come Messi o Ronaldo. Semplicemente, non ne avevo voglia. Mi sono goduto la vita, magari a cena bevevo un bicchiere. Leo e Cristiano sono diversi, hanno fatto tanti sacrifici. E a me va bene così: la mia carriera, nonostante ciò, è stata comunque strepitosa”.