SONDAGGIO - Il Napoli passeggia con la Lazio, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!
Il Napoli batte la Lazio per 0-2 e inizia l'anno nel migliore dei modi! Prova positiva degli azzurri con l'unica nota stonata arrivata con l'infortunio di Neres, con il Verona alle porte e lo scontro diretto di domenica con l'Inter. Le reti di Spinazzola prima e Rrahmani poi hanno deciso la gara dell'Olimpico che non ha visto alcuna difficoltà difensiva per Milinkovic Savic e compagni. Questa giornata potrebbe iniziare a delineare quella si potrebbe definire una lotta a tre per la conquista dello Scudetto, viste le difficoltà di Juventus e Roma e le gare da recuperare per Inter, Milan e Napoli.
