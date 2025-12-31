Paura per Roberto Carlos: ha avuto un infarto ma ora è fuori pericolo
TuttoNapoli.net
(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Attimi di paura per Roberto Carlos da Silva. L'ex difensore della nazionale brasiliana - ma anche di Inter, Real Madrid e Fenerbahçe - è stato ricoverato d'urgenza a San Paolo dopo che una risonanza magnetica ad una gamba ha rivelato un problema cardiaco, scrive As. Un coagulo di sangue avrebbe causato un principio d'infarto mentre si trovava in vacanza.
Il 52enne ha subito un'operazione per l'inserimento di un catetere ed è sotto osservazione, ma fuori pericolo. Al quotidiano spagnolo Roberto Carlos ha fatto arrivare un messaggio per tranquillizzare tutti: "Ora sto bene, sono sotto stretta osservazione" e vi rimarrà per almeno 48 ore. (ANSA).
Pubblicità
Brevi
Copertina Hojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
SSC Napoli, Oriali: "Risposte incredibili dalla squadra! Conte condottiero, che anno! Sul futuro..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com