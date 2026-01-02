Conte resta in silenzio: niente conferenza prima di Lazio-Napoli
Antonio Conte domani non interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio di domenica all'Olimpico. Il tecnico azzurro incontrerà i media solo al termine della partita di domenica per le interviste con Dazn e poi per il suo intervento nel post-gara in conferenza stampa. Calcio d'inizio alle ore 12.30. Potrai seguire il match con i nostri inviati a Roma sia sul nostro sito che su Radio Tutto Napoli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
