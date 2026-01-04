Ufficiale Infortunio Neres contro la Lazio: arriva la prima diagnosi

Brutte notizie per il Napoli. Nel corso della gara con la Lazio a metà ripresa si è fatto male David Neres costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Mazzocchi. Per lui, trauma distorsivo alla caviglia sinistra in attesa degli esami strumentali nelle prossime ore. Nel finale il brasiliano aveva lasciato il campo zoppicando sulle spalle dello staff medico del Napoli.

Antonio Conte sul tema è intervenuto a Dazn a fine partita: "Infortunio Neres? Bisognerà aspettare domani per fare gli accertamenti e capire. Non è un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Stiamo già facendo fronte a grandi defezioni da tempo".