Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ottavi di Coppa d'Africa e Serie C
In questo lunedì 5 gennaio vanno in scena le prime due gare degli ottavi di finale di Coppa d'Africa: alle 17:00 Egitto-Benin, alle 20:00 Nigeria-Mozambico. Si gioca anche in Serie C con quattro partite previste alle ore 20:30. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDÌ 5 GENNAIO
17.00 Egitto-Benin (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Nigeria-Mozambico (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.30 Benevento-Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Cosenza-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Triestina-Alcione (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Team Altamura-Casertana (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
