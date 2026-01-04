Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte con Lazio-Napoli alle 12:30!
In questa domenica 4 gennaio prosegue la 18ª giornata di Serie A che tra le altre vede andare in scena due gare fondamentali in ottica corsa Scudetto: Lazio-Napoli alle ore 12:30 e Inter-Bologna alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 4 GENNAIO
11.00 Lecce-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Lazio-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Foggia-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Atalanta U23-Latina (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 258) e NOW
13.00 Verona-Bologna (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.30 Leeds-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Siviglia-Levante (Liga) - DAZN
14.30 Siracusa-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Lumezzane-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Arzignano-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Inter U23-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Campobasso-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Potenza-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Athletic Club Palermo-Messina (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Fiorentina-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Sassuolo-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Marsiglia-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Fulham-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
16.00 Tottenham-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
16.00 Newcastle-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Everton-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.15 Real Madrid-Betis (Liga) - DAZN
17.00 Marocco-Tanzania (Ottavi di finale Coppa d'Africa - SPORTITALIA
17.30 Bra-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Guidonia-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Trapani-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Verona-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Manchester City-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Alaves-Oviedo (Liga) - DAZN
18.30 Maiorca-Girona (Liga) - DAZN
18.30 Damac-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
19.00 Santa Clara-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
20.00 Sudafrica-Camerun (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.30 Ternana-Livorno (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Inter-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 PSG-Paris FC (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Real Sociedad-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
