Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte con Lazio-Napoli alle 12:30!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questa domenica 4 gennaio prosegue la 18ª giornata di Serie A che tra le altre vede andare in scena due gare fondamentali in ottica corsa Scudetto: Lazio-Napoli alle ore 12:30 e Inter-Bologna alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 4 GENNAIO

11.00 Lecce-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Lazio-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Foggia-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

12.30 Atalanta U23-Latina (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 258) e NOW

13.00 Verona-Bologna (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.30 Leeds-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00 Siviglia-Levante (Liga) - DAZN

14.30 Siracusa-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Lumezzane-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Arzignano-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Inter U23-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Campobasso-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Potenza-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

14.30 Athletic Club Palermo-Messina (Serie D) - VIVO AZZURRO TV

15.00 Fiorentina-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Sassuolo-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Marsiglia-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW

16.00 Fulham-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Tottenham-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

16.00 Newcastle-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.00 Everton-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.15 Real Madrid-Betis (Liga) - DAZN

17.00 Marocco-Tanzania (Ottavi di finale Coppa d'Africa - SPORTITALIA

17.30 Bra-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Guidonia-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Trapani-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Verona-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Manchester City-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

18.30 Alaves-Oviedo (Liga) - DAZN

18.30 Maiorca-Girona (Liga) - DAZN

18.30 Damac-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

19.00 Santa Clara-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

20.00 Sudafrica-Camerun (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

20.30 Ternana-Livorno (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Inter-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 PSG-Paris FC (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Real Sociedad-Atletico Madrid (Liga) - DAZN