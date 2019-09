SSC Napoli, report del mattino: terapie e palestra per Maksimovic, metà seduta in gruppo per Tonelli

Allenamento mattutino per il Napoli al Centro Tecnico e consueto report diffuso dal club. Questo il comunicato: "Gli azzurri preparano il match contro il Brescia, per il lunch match della sesta giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo. La squadra ha svolto la sessione sul campo 1. Dopo il riscaldamento a secco, prima fase dedicata ad esercizi tecnici. Successivamente seduta tattica e chiusura con partitina a campo largo.

Maksimovic ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Tonelli ha svolto parte della seduta in gruppo per poi proseguire con il programma personalizzato".